Rennes : Camille, Gauvain Sers et Feu! Chatterton parmi les premiers invités du festival Mythos

Le festival Mythos des Arts de la Parole a dévoilé ce jeudi une partie de sa programmation. La 22è édition se tiendra à Rennes du 13 au 22 avril 2018.

La 22è édition du festival Mythos se tiendra à Rennes et plusieurs communes de Rennes métropole du 13 au 22 avril 2018. Les organisateurs ont dévoilé ce jeudi les 9 premiers noms de la programmation. La chanteuse Camille, le groupe Feu! Chatterton, le romancier et rappeur Gaël Faye le québécois Pierre Lapointe ou encore Gauvain Sers qui a fait la première partie de la tournée de Renaud et Beth Ditto la chanteuse du groupe Gossip font partis de la programmation l'année prochaine. Particularité du festival Mythos, il donne la parole chaque année à des conteurs et des chanteurs dans plusieurs lieux de l'agglomération dont le cabaret botanique installé aux jardins du Thabor à Rennes.

De nouveaux noms d'artistes doivent être dévoilés d'ici le 15 décembre. L'an dernier le festival Mythos a attiré 56 000 personnes.

Le groupe Tryo invité de l'édition 2017 du festival Mythos © Maxppp - Marc Ollivier

Vianney à l'affiche du festival Mythos en avril 2017 © Maxppp - Marc Ollivier

