Rennes : cette jeune entreprise vous propose de devenir guide à vélo

L'entreprise Oh! Détour cherche trois à quatre guides pour mener des balades à vélo dans le centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) et ses alentours. Il ne faut pas être un grand sportif mais être passionné de l'histoire de la ville. Une certification est tout de même demandée.

Et si vous étiez payé(e) pour faire visiter Rennes à vélo ? La jeune entreprise Oh! Détour recherche trois à quatre guides rennais, lors de missions occasionnelles, pour des balades touristiques en pédalant. La saison va démarrer, notamment avec la première phase du déconfinement prévu le 19 mai.

Vigilance et bonne humeur

Jusqu'à dix personnes peuvent suivre la visite : il faut donc être au fait de toutes les règles de circulation à vélo, explique la co-fondatrice d'Oh Détour, Emilie Touchais. "Il faut être très, très vigilant, tout en gardant de l'enthousiasme, et ne pas être stressé... Il faut combiner les deux !"

On met les casques, on présente rapidement les vélos de ville fournis par Oh! Détour, et la visite commence. Pour la balade dans le centre-ville de Rennes, qui dure deux heures, le premier arrêt se déroule sous l'horloge de l'incontournable place des Lices. "C'était un lieu connu pour un divertissement au Moyen-Age. Et à ce moment-là je teste le groupe pour voir s'ils comprennent, explique Emilie Touchais. En réalité l'horloge était le lieu des pendaisons publiques !"

Chacun est libre d'ajouter sa petite touche personnelle !

On continue la visite sur les bords de Vilaine, face au Mabilay, un bâtiment futuriste : "C'est là qu'on a vu naître deux inventions majeures, petit indice c'est l'ancêtre de l'ordinateur !" Le minitel ? "Oui ! Et la carte à puces aussi." La jeune entrepreneure recherche donc des Rennais passionnés par l'histoire de leur ville, c'est la première qualité recherchée pour devenir guide à vélo. "On forme aussi nos guides, on leur raconte ce qu'on aime raconter, mais après chacun est libre d'ajouter sa petite touche personnelle !"

Les vélos, classiques ou électriques, sont des vélos de ville de style hollandais. © Radio France - Maxime Glorieux

Vous n'avez pas besoin d'être un(e) cycliste de haut niveau pour postuler, mais attention, une certification pour encadrer un groupe à vélo est obligatoire. "Ce n'est pas du tout une balade sportive, c'est plutôt un rythme tranquille, ajoute Emilie Touchais. C'est une visite touristique parce qu'on propose de découvrir la ville mais on assomme pas les gens d'informations car ce n'est pas notre métier." En effet, les guides d'Oh! Détour ne sont pas des guides conférenciers.

Des balades gourmandes cet été

L'entreprise est née au début de l'année 2021 de l'agence de voyage locale Bretagne Autrement. Le ralentissement de la filière touristique à cause de la crise sanitaire ainsi que le retour en force du vélo ont accéléré le projet d'Emilie Touchais et de Gwénaëlle Le Guevel, les deux fondatrices de l'agence. Trois balades sont proposées, à partir de 30 euros, en vélo classique ou électrique. Des sièges enfants sont disponibles. Des balades gourmandes, avec des dégustations sur le parcours, seront proposées à partir de cet été.