Rennes, France

Plus de 400 000 personnes sont attendues ce mercredi entre 8H et 19H pour la grande braderie de Rennes, organisée par le Carré Rennais, et qui va investir les principales artères du centre-ville. C'est la 2è de France après celle de Lille en terme d'affluence même si la fréquentation est plutôt en baisse ces dernières années.

Bonnes affaires

500 exposants sont annoncés par les organisateurs cette année à la fois des commerçants sédentaires et non sédentaires. A cela se rajoutent un vide grenier réservé aux particuliers et un marché des créateurs. Alors que les soldes d'été débutent, ce rendez-vous traditionnel qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine est très attendu par les professionnels car c'est une très grosse journée en terme de chiffres d'affaires. Pour le public, c'est un rendez-vous traditionnel pour faire de bonnes affaires et se balader dans une ambiance festive.

Chaleur

Cette grande braderie va se dérouler sous le soleil et la chaleur avec des températures qui pourraient dépasser les 30° selon Météo France. Les visiteurs ne devront pas oublier de bien s'hydrater. En raison de la manifestation, plusieurs arrêts de bus ne seront pas desservis ce mercredi et des lignes du réseau star-Kéolis seront déviées.

A voir : les infos trafic du réseau Kéolis-Star