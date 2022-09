Rennes : démarrage en demi-teinte des inscriptions aux clubs sportifs et culturels du cercle Paul Bert

Plus de 80 clubs et associations sportives et culturelles étaient rassemblés au forum des associations à Cesson-Sévigné

En cette période de rentrée, les associations sportives et culturelles font le plein d'inscriptions. La plus importante à Rennes, c'est le cercle Paul-Bert. Son président, Erwan Galesne, était l'invité du 7h45 de France Bleu Armorique, ce lundi.

France Bleu Armorique : Pour rappel, le cercle Paul-Bert, ce sont des activités sportives mais pas seulement...

Erwan Gaslesne : On a des activités culturelles comme le théâtre et la musique, mais aussi des activités dans des secteurs sociaux et sports qui travaillent avec des centres de loisirs dans les différents quartiers de la ville de Rennes.

FBA : Combien avez-vous de licenciés dans les clubs de sport pour cette année à venir ?

Erwan Gaslesne : En tout, la saison passée, on était 11 500. Cette année, les inscriptions sont toujours en cours. Certains sports ou certaines activités ont bien redémarré par rapport à la saison passée. En foot, ils sont déjà complètement complets car les sports collectifs commencent plus tôt que les sports individuels. Le théâtre, c'est plein aussi. Il y a des refus. Je ne suis pas trop inquiet mais il y a des activités qui ont souffert à cause du Covid. Plutôt des activités type sport de la forme.

FBA : est-ce que les associations souffrent de l'absence de professeurs ?

Erwan Gaslesne : Toutes les associations. On est dans un phénomène de société. Il y a beaucoup de salariés qui ont changé de vie suite au Covid. On est aussi tributaire des personnes qui vont faire ou pas les cours. Nous essayons dans l'association d'avoir quelques bénévoles pour encadrer nos jeunes. Donc on essaye d'inverser la tendance, c'est-à-dire qu'on essaye de former des jeunes en leur faisant passer des diplômes pour encadrer les activités qu'on a depuis longtemps. On veut faire en sorte qu'il y ait une spirale positive et qu'on ne soit pas contraint de supprimer des cours et des entraînements.

FBA : Des activités ont-elles déjà été supprimées ?

Erwan Gaslesne : Oui, on a regroupé certaines activités. Dans les sport de la forme, type fitness, au lieu d'avoir des cours dans plusieurs quartiers, on va regrouper des classes ou faire moins de cours par semaine. On attend de voir les inscriptions pour voir s'il manquera des professeurs cette année.