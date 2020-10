Rennes : des concerts assis, moins d'artistes mais les Trans Musicales sont maintenues

Ce sont des 42ème Trans Musicales en version réduite qui sont programmées à Rennes du 2 au 6 décembre 2020. Tous les concerts auront lieu assis, masqués, avec des jauges réduites. Malgré la crise sanitaire, les organisateurs tenaient à assurer une édition cette année sans le parc des expositions et l'effervescence de ses soirées dédiées à tous les musiques. "Aux Trans, nous avons l'habitude de dire que l'inconnu vaut la peine d'être vécu" peut-on lire dans l'éditorial sur le site du Festival.

44 artistes

La plupart des salles de spectacles de la ville et de la métropole sont convoquées pour accueillir cette nouvelle édition, le Liberté, la Cité, l'Antipode, le Triangle ou encore l'Aire Libre et le Mem. La jauge sera limitée 750 personnes. Jean-Louis Brossard, co-directeur du festival, et son collaborateur Mathieu Gervais ont tout de même programmé 44 artistes de 18 nationalités différentes, des Français, mais aussi des Espagnols, Belges, Allemands,Néerlendais, Italiens, Anglais, Turcs ou encore Américains. "Ce rendez-vous sera d’abord et avant tout l’occasion de célébrer la musique live, de manifester notre amour du spectacle bien vivant et des musiques bien vibrantes" concluent les organisateurs.



EN SAVOIR PLUS : le site des Trans Musicales 2020