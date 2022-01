Rennes : des enfants recherchés pour apparaître dans un long métrage

Il vous reste un peu plus d'une semaine pour vous décider. Ce 19 janvier, l'équipe du film "Amours à Vivre" annonce rechercher des enfants pour un tournage au printemps 2022. Il est possible de candidater jusqu'au jeudi 27 janvier ; le casting aura lieu dans la foulée.

Plusieurs profils recherchés

Pour son long métrage, le réalisateur Nadir Moknèche a besoin de plusieurs profils d'enfants pour être figurant ou avoir un petit rôle :

Petites filles de 6 à 8 ans d’origine asiatique ou eurasienne et/ou d’origine magrébine

Jumelles ou sœurs avec forte ressemblance de 6 à 8 ans d’origine magrébine

Garçon de 7 à 10 ans d’origine magrébine

Garçon de 2 ou 3 ans d’origine magrébine

Enfants, filles et garçons, de 6 à 12 ans de toutes origines

Outre les critères physiques, "les enfants doivent être de nature sociable et avoir un contact facile avec les adultes" précise l'équipe.

Pour candidater, il faut envoyer un mail à casting.amoursavivre@gmail.com "avant le 28 janvier avec une photo en pied et un portrait, photos couleurs très récentes impératives, nom, prénom, âge, taille et poids, adresse et numéro de téléphone, activités et loisirs, expérience de jeu éventuelle (non obligatoire)".

Le scénario du film

Voici le résumé du film : "Saïd, 27 ans, habite encore chez ses parents. Il vit en secret une aventure avec Vincent. Incapable d’affronter sa famille, il accepte un mariage arrangé avec Hadjira, 27 ans, qui vient d’Alger. Elle aussi s’est résignée à obéir à sa mère. Piégés par leurs familles, Saïd et Hadjira s’unissent malgré eux, pour retrouver, chacun de son côté, leur liberté."