Rennes : des idées de jouets made in France dans la hotte du père Noël

Rennes, France

Alors que les jouets Made in China déferlent en Europe, des entrepreneurs français refusent de se résigner, bien au contraire. Trois bretons, habitant à Rennes, se sont lancés ces dernières années dans la conception de jeux pour enfants et même adultes. "Chou du Volant", "Carpeto", "Combat de coqs", trois entreprises qui croient au made in France avec une bonne dose d'imagination, de travail et de persévérance.

Une voiture pour les "Chous du Volant"

Si votre enfant a moins de trois ans, il peut opter pour la petite voiture, la petite moto ou le petit avion en bois de belles couleurs créés par Jean-Marc Gomez, avec des artisans du grand Ouest (Vendée, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres et Maine-et-Loire), et un designer de Vannes Laurent Lamballais.

Après 20 ans dans l'agro-alimentaire, ce Rennais s'est lancé dans le jouet de qualité respectant une certaine éthique à travers l'entreprise "Chou du Volant" : "la fabrication en France c'est très compliqué car j'ai eu du mal à trouver des sous traitants; il y a des pans entiers où c'est difficile de trouver des gens capables de faire le travail" conclut l'entrepreneur.

Jean-Marc Gomez de "Chou du Volant" © Radio France - Loïck Guellec

Un tapis de jeu pour l'imaginaire

Chez Carpeto, on a lancé cinq tapis de jeu différents pour enfants de 2 à 12 ans. En néoprène, doux au toucher, anti-dérapant et lavable d'un coup d'éponge, ce jeu permet à l'enfant de créer son monde. Par exemple pour le tapis "la crique mystérieuse", "on peut très bien imaginer l'arrivée de vikings, ou installer un château fort au bord de la falaise et même un camping près de la plage" raconte Virginie Van Gorkom responsable commerciale. "Le but c'est vraiment que les enfants s'éloignent des écrans".

Un jeu qui se vend bien et qui séduit aussi les crèches ou les maternelles.

Un jeu de société en vogue

Pas de Noël sans un bon jeu de société. "Combat de coqs", en version française ou bretonne a été créé il y a deux ans par Quentin Ory et Antoine Delanoë, deux jeunes diplômés d'école de commerce. Ils ont commencé par une appli avant de se lancer dans la boîte de jeu. La règle est quasi enfantine, un dé et un jeu de questions-réponses sur la culture française (il y a aussi une version bretonne) sur 12 catégories différentes, musique, cinéma, mode, gastronomie.

Un jeu familial qui s'est déjà vendu à plus de 20 000 exemplaires. "On s'est lancé grâce aux réseaux sociaux car aujourd'hui on n'a pas les moyens comme Monopoly de faire une pub télé ou de faire des encarts dans les journaux" explique avec plein d'enthousiasme Antoine Delanoë.

Quentin Ory et Antoine Delanoë avec leur jeu "Combats de coqs" - DR

L'avenir

Ils ont tous les trois pleins de projets pour 2019 car ils voient avec confiance le devenir de leurs activités respectives. Même s'il faut se battre tout le temps sans les armes des mastodontes mais avec un enthousiasme débordant.