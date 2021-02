EN IMAGES. À Rennes, des lectures par téléphone pour la Saint-Valentin par la bibliothèque des Champs Libres

Quand le théâtre s'invite chez vous, par téléphone. La bibliothèque des Champs Libres à Rennes (Ille-et-Vilaine) a proposé, dimanche 14 février, des lectures un peu particulières. Deux comédiennes de la compagnie 3ème Acte et une bibliothécaire ont lu une vingtaine de textes sur l'amour et l'amitié à l'occasion de la Saint-Valentin.

De Simone de Beauvoir aux Beach Boys

Les appels se sont enchaînés, de 14 heures à 18 heures. "Nous proposons des correspondances, de Simone de Beauvoir, Jean Cocteau, François Mitterrand, qui écrit à Anne Pingeot. On a des poèmes, évidemment, d'Andrée Chedid par exemple." Des paroles de chansons, de Georges Brassens notamment, sont également lues. Parfois, la lecture d'un texte se termine par une chanson d'Alain Bashung ou des Beach Boys, par exemple.

Catherine Vigneau est l'une des deux comédiennes de la compagnie 3ème Acte présentes pour l'événement. © Radio France - Maxime Glorieux

Vous êtes accueillis par un message enregistré : "Vous voici en ligne pour une parenthèse artistique ! Savourez en les mots, les paroles, et laissez vous porter par une expérience sensible." Vous écoutez ensuite une courte lecture, de trois à cinq minutes, en direct.

Un public après de longs mois sans représentation

"J'ai l'impression de susurrer des textes à l'oreille des gens, c'est très agréable, explique Catherine Vigneau, l'une des deux comédiennes. Par les temps qui courent, réinventer l'échanger est nécessaire". Le téléphone sonne. "Bonjour, je vais vous proposer un texte de Balzac." C'est parti pour quelques minutes d'une correspondance de Balzac, avant une conclusion en musique : "C'est Françoise Hardy qui nous raccompagne... Bonne écoute !" L'air du "Temps de l'amour" résonne dans le combiné. Catherine Vigneau, elle, s'apprête déjà à reprendre un auditeur au bout du fil.

La bibliothèque des Champs Libres avait communiqué sur l'événement de façon originale. © Radio France - Maxime Glorieux

Alors que les établissements culturels sont toujours fermés sans date de réouverture, l’événement "De bouche à oreille" a permis à deux comédiennes de pratiquer leur art avec un public, par téléphone, avec une formule gagnant-gagnant. "Ça fait du bien d'être vraiment dans du jeu et d'avoir un public car pour l'instant on ne peut travailler qu'entre nous, en catimini. C'est très agréable d'avoir ce petit temps d'échange à la fin, les gens sont curieux. On m'a dit "Je vais relire Prévert mais je l'ai dans ma bibliothèque pourtant !", et nous on peut renvoyer aussi sur le fond de la bibliothèque qui reste ouverte."

Une deuxième édition de l'événement pourrait avoir lieu prochainement.