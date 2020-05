Rennes : une projection en hommage aux soignants et "travailleurs de l'ombre"

"Un clin d’œil du monde du spectacle à des gens qui sont d’utilité publique". C'est comme cela que Benoit Quero, le directeur de l'entreprise Spectaculaires, basée à Saint-Thurial, près de Rennes définit son nouveau projet, qui sera mis en place dès ce lundi 11 mai. Ce nouveau projet sera visible de loin, puisqu'il s'agira d'illuminer l'un des plus hauts immeubles rennais : la tour de la Sécurité sociale.

Rendre hommage aux soignants mais pas seulement

L'idée, est de projeter, sur les plus de 60 mètres de hauteur de la tour, des mots ("Ensemble" par exemple), et des photos, tous les soirs à la nuit tombée. Sur la tour s'afficheront alors des visages de soignants, de travailleurs, mais aussi de personnes âgées et de jeunes posant ensemble, pour illustrer la solidarité. "On voulait faire quelque chose pour rendre hommage à ceux qui ont travaillé dans l’ombre pendant la crise du coronavirus", explique Benoit Quero, qui cite, parmi eux, les employés de l'Assurance maladie, qui travaillent dans cette même tour, et saisissent les très nombreux arrêts maladie induits par la crise du Covid-19. Un projet a donc vu le jour avec la CPAM, la CAF et la ville de Rennes pour le soutien technique.

Différents artistes liés au projet

A la tombée de la nuit jusqu'au 31 mai, la "Tour de la Sécu" va s’illuminer tous les soirs de manière différente, grâce au travail d'artistes comme Erick Deroost, WAR!, les Ateliers du Vent, Electroni[k] ou Les Tombées de la nuit. D'autres artistes sont attendus à la manœuvre pour encore diversifier les projections. Le président de Spectaculaires espère voir fleurir sur les réseaux sociaux des images partagées par les Rennais.

Spectaculaire illumine l'été, les bâtiments emblématiques rennais, comme ici le Parlement de Bretagne. © Maxppp - Marc Ollivier

L’entreprise Spectacuaires, qui est habituée chaque été, à illuminer les principaux bâtiments rennais (ci-dessus) ne se porte pas très bien. En raison du confinement, la très grande majorité de ses spectacles de l'été a été reprogrammée pour 2021. Ce projet permet aussi à Benoit Quero et son équipe de continuer à créer et montrer un savoir-faire, même pendant la crise.