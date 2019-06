EN IMAGES : encore un beau succès pour l'opération "Opéra sur écran" à Rennes

Près de 2 500 de spectateurs se sont réunies place de la Mairie à Rennes ce jeudi 13 juin pour l'opération "Opéra sur écran". L'opéra "Le Vaisseau fantôme" de Richard Wagner était diffusé dans une quarantaine de villes de Bretagne et du Grand Ouest.

Rennes, France

Après Don Giovanni de Mozart en 2009, et Carmen de Bizet en 2017, c'est Richard Wagner et son "Vaisseau fantôme" qui a transporté des milliers de spectateurs place de la mairie à Rennes.

L'opéra allemand, composé en 1843, joué à Nantes, était diffusé dans une quarantaine de villes de Bretagne et du Grand Ouest, que ce soit en intérieur à la radio ou sur petit écran, ou à l'extérieur sur grand écran. A Rennes, c'est notamment sur la place de la mairie qu'un écran géant a été dressé pour permettre à 2 500 spectateurs de découvrir cette oeuvre de 02h15.

C'était la sixième édition de l'opération "Opéra sur écran" mais c'est la première fois que l'opéra est diffusé dans autant de lieux simultanément. Beaucoup de rennais sont venus entre amis et en famille pour l'occasion. Faire découvrir l'opéra à ceux qui n'ont pas l'occasion, et rendre cet art populaire et accessible.

Certains étaient bien équipés pour tenir les 02h15 de spectacle sans entracte

Debout ou assis, chacun sa technique pour profiter du spectacle

Beaucoup de familles étaient présentes

Silence et concentration pendant la représentation

L'an prochain, le 10 juin 2020, ce sera à Rennes que l'opéra sera joué. On peut déjà vous dire que ce sera le chef d'oeuvre de Puccini, "Madame Butterfly". Le rendez-vous est pris.