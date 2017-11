Rennes : Erwann veut briller ce jeudi soir à l'émission "La France a un incroyable talent"

Erwann, un lycéen de 16 ans habitant Guichen près de Rennes, participe ce jeudi soir aux demi-finales de l'émission "La France a un incroyable talent" à partir de 21H sur M6. Il est passionné de chansons depuis sa tendre enfance.

Il a déjà passé la première étape, le voici maintenant au stade des demi-finales de l'émission de M6 "La France a un incroyable talent". Erwann est âgé de 16 ans. Ce lycéen de première S au lycée Bréquigny de Rennes habite à Guichen en Ille-et-Vilaine. Depuis son tout jeune âge, il chante et en plus il joue du piano, un instrument qu'il pratique depuis 10 ans. Il s'adonne aussi à la guitare. Le jeune homme avoue avoir une préférence pour la chanson francophone et principalement les chansons à textes comme celles de Lynda Lemay. "J'aime raconter des histoires, faire passer des émotions" insiste Erwann. Le jeune chanteur a même été invité à venir sur scène avec l'artiste lors de l'un de ses concerts à Lamballe dans les Côtes-d'Armor.

Casting réussi

C'est sur Facebook qu'Erwann a eu vent de l'organisation d'un casting pour l'émission. C'était au printemps dernier à Brest. Il s'y est présenté, le niveau était élevé et l'adolescent a été qualifié pour participer à l'émission de M6.

Objectif la finale

Ce jeudi soir (l'émission est enregistrée) il va interpréter une chanson de Daniel Balavoine "tous les cris, les SOS". "Lors de la première étape, j'étais venu avec une chanson de Lynda Lemay "chaque fois que le train passe", pourquoi ne pas prendre quelque chose d'un peu plus connu pour séduire le jury" explique Erwann. Le jeune guichenais va devoir attendre l'émission de la semaine prochaine pour savoir s'il est retenu pour la finale diffusée le jeudi 14 décembre. Seulement 8 candidats sur 40 participants auront leur ticket pour la finale. Une attente insoutenable !