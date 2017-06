Rennes fouille son passé et découvre Condate

Le Centre des Congrès de Rennes doit ouvrir en janvier au Couvent des Jacobins, où des fouilles importantes ont été menées depuis 2011, et d'où ont été extraits de nombreux trésors. Ces fouilles ont aussi permis de mieux comprendre Condate.

18 mois de fouilles

De décembre 2011 à juin 2013, plus d’une soixantaine de chercheurs ont mené des fouilles d’envergure, en amont des travaux du Centre des congrès de Rennes.

La fouille du Couvent des Jacobins à Rennes s'est déroulée de décembre 2011 à juin 2013. En savoir + https://t.co/nrLp12b9uY #CouventRennes pic.twitter.com/PXFowNN9Dc — Inrap (@Inrap) March 15, 2017

Une meilleure connaissance de Condate

Ces fouilles ont notamment permis d'apporter un nouvel éclairage sur les origines de Rennes, comme l'explique Gaétan Le Cloirec.

Cinq coeurs retrouvés

Lors de ces 18 mois de fouilles, les archéologues ont aussi mis au jour plus de 800 sépultures, dont cinq cercueils de plomb, accompagnés de reliquaires en forme de cœurs, avec de vrais coeurs à l'intérieur.

L’un de ces cercueils contenait la dépouille de Louise de Quengo, morte en 1656, retrouvée dans un état de conservation exceptionnel.

Les archéologues font chanter le passé

Autre découverte réalisée lors de ces fouilles, une plaque de schiste datant du 15ème siècle, avec une partition musicale gravée dessus.

La soprano Dominique Fontaine chante la partition Copier

Engouement des rennais

Si plus de 15.000 personnes ont visité le chantier, le Musée de Bretagne présentera deux expositions entre octobre 2018 et avril 2019. L’une autour de Louise de Quengo et les pratiques funéraires, l’autre consacrée à la « Fabrique de la ville ».