Rennes : il invente un jeu vidéo sur le confinement

A la fin du mois d'octobre 2020, face à la nouvelle flambée des cas de Covid-19, la France doit de nouveau se confiner. A Rennes, pour tuer le temps, Vincent Ogloblinsky, 37 ans, ressort d'anciens jeux vidéo pour les montrer à ses enfants. Au fil des jours et des discussions avec sa fille de neuf ans, il imagine alors un jeu vidéo pour tourner en dérision les règles du confinement.

Une amende si la police vous repère

L'architecte logiciel va alors travailler pendant plusieurs mois pour faire naître "You can't catch me". En français, "Tu ne peux pas m'attraper" met en scène un personnage qui a pour mission d'aller faire quelques courses en ville en tentant d'échapper aux policiers qui se trouvent sur son chemin. S'il se fait repérer il doit alors payer une amende. Le jeu s'arrête lorsqu'il n'a plus d'argent, que le temps imparti est écoulé ou qu'il a réussi à remplir sa mission !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au retour du travail ou lors de ses jours de repos, Vincent Ogloblinsky va utiliser ses connaissance pour créer son jeu vidéo. Il va imaginer une ville virtuelle, huit personnages et 15 premières missions. "La première grosse étape a été de créer l'environnement 3D. Ensuite il a fallu mettre en place les algorithmes et gérer les interactions. J'ai fait les premiers tests auprès de la famille et des amis et ça a amusé les gens. L'idée n'est pas de créer un gros jeu vidéo de 10 heures, c'est un petit jeu sympa pour rire un peu de ce qui nous est arrivé," précise le Rennais.

Disponible sur Apple et Androïd

Le jeu est aujourd'hui disponible sur AppleStore et le PlayStore d'Android. Les deux premiers niveaux sont gratuits mais il faut ensuite débourser deux euros pour jouer aux niveaux suivants. Vincent Ogloblinsky réfléchit déjà des améliorations : "Créer de nouveaux environnements, imaginer une ville sous la neige ou de nouvelles missions."

Ce nouveau projet a aussi donné envie à l'expert numérique de mettre à jour une autre de ses créations : un jeu de palet breton utilisable sur smartphones.