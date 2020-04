Rennes : il n'y aura pas de festival des "Tombées de la nuit" en juillet

Les annulations de festivals s'enchaînent en Breatagne. Après Mythos, Art Rock, Etonnants Voyageurs ou encore Bobital, les organisateurs des "Tombées de la nuit" annoncent ce mardi 14 avril que l'édition 2020 du festival des arts de la rue n'aura pas lieu en juillet à Rennes.

Les déclarations d'Emmanuel Macron ce lundi 14 avril ont poussé l'équipe à prendre cette décision. Il est pour le moment impossible d'organiser des rassemblements festifs jusqu'à la mi-juillet. "Je n'arrive pas vraiment à me projeter. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, quelles seront les envies des gens, ça me parait impossible d'organiser ce festival dans ce contexte," confie Claude Guinard, le directeur du festival.

Cette année, une quarantaine de compagnies devaient se donner en spectacle dans la capitale bretonne. "Nous sommes en lien direct avec elles pour les accompagner au mieux et j'aimerais qu'on trouve des solutions. Certains projets seront prioritaires pour 2021." Créé au début des années 80, le festival des "Tombées de la nuit" attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs.