Rennes : l'association Tout Rennes Court veut passer le relais pour l'organisation de l'événement

Après le succès de la 40e édition dimanche dernier, les organisateurs de Tout Rennes Court souhaitent passer le relais. Ils sont à la recherche d'une association qui puisse se charger de l'organisation de l'événement dans le futur, tout en préservant les valeurs de cette course créée en 1982.

Connaîtra-t-on une édition de Tout Rennes Court en 2022 ? Ce jeudi, le président de Tout Rennes Court Gilles Suignard annonce que son association n'organisera pas la prochaine édition de la célèbre course rennaise, créée en 1982 pour remplacer les Foulées Rennaises. Si l'association va subsister, pour continuer à faire la promotion de la course à pied, elle lance un appel aux mouvements associatifs locaux pour s'emparer de l'organisation de Tout Rennes Court en octobre prochain.

"Il faut faire vite, confie Gilles Suignard. Un événement comme Tout Rennes Court se prépare très en amont. On souhaite que les valeurs de l'événement soient préservées par les prochains organisateurs : il faut que ce soit un moment populaire, sportif et solidaire. La gratuité de l'inscription doit perdurer." L'association dirigée par Gilles Suignard voulait mener la course jusqu'à sa 40e édition dimanche dernier, avant de passer le relais.

La Ville de Rennes a été informée il y a plusieurs mois de la volonté de l'association de ne pas organiser Tout Rennes Court après l'édition 2021. Des discussions sont en cours avec différents mouvements associatifs rennais pour reprendre l'organisation de l'événement.

Gilles Suignard sera l'invité de la matinale de France Bleu Armorique ce vendredi 15 octobre à 8h15 pour détailler sa volonté de trouver une nouvelle structure pour l'organisation de Tout Rennes Court dans le futur.