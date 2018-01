Rennes, France

Le Couvent des Jacobins, le nouveau centre des Congrès de Rennes Métropole, a été inauguré ce lundi après-midi. Ce monument du XIVè siècle complètement réhabilité et situé dans le quartier Saint-Anne abrite notamment un auditorium de 1000 places, une grande salle modulable de 500 places, une nef de 400 sièges et 25 salles de réunion. Le carnet de commande est déjà bien rempli pour cette année et des dates de congrès sont déjà calées jusqu'en 2023.

Un lieu pour l'Orchestre

Ce lundi les premières répétitions de l'Orchestre Symphonique de Bretagne ont débuté au sein de l'auditorium, un lieu qui va être dédié à l'OSB. Mercredi et jeudi soir auront lieu les 2 concerts inauguraux. L'Orchestre Symphonique de Bretagne et son chef le gallois Grant Llewellyn vont interpréter la 9è symphonie de Beethoven et son final l'hymne à la joie avec un choeur de plus d'une centaine de chanteurs venus de Rennes et aussi du Pays de Galles.

Le chef Grant Llewellyn (à droite) et Fabien Boudot premier violon © Radio France - Loïck Guellec

Premières réactions enthousiastes

"Je suis ravi de cette acoustique, c'est merveilleux" affirme le directeur et chef d'orchestre Grant Llewellyn; "en Bretagne il n'existe par de salles avec des acoustiques comme celle-ci". Le premier violon de l'OSB Fabien Boudot exulte : " j'ai beaucoup de chance de faire l'inauguration de cette nouvelle salle, c'est une très belle salle; j'ai une double chance car j'étais avant à l'Orchestre de Paris où j'ai fait l'inauguration de la Philharmonie de Paris, c'est une excitation. On a hâte de montrer cette nouvelle salle aux rennais."