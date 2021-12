Rennes : le bal du 31 décembre annulé en raison de la crise sanitaire

La décision a été prise ce mercredi 15 décembre par la cellule de crise de la ville et la métropole de Rennes. Le bal gratuit du 31 décembre 2021, qui devait se dérouler au Liberté à Rennes, est annulé par la municipalité. Organisé pour fêter la nouvelle année, il devait réunir sur près de 9000 personnes jusqu'à 5 heures du matin. C'est l'orchestre Générations qui était chargé de la programmation.

Même si du point de vue réglementaire ce type de rassemblement n'est pas interdit, la ville a décidé de ne prendre aucun risque et de faire preuve de cohérence alors que les discothèques sont fermées en raison de la situation sanitaire et que les soirées dansantes sont interdites dans les bars et les restaurants. Les cérémonies de vœux organisées par la Ville et la Métropole et prévues au mois de janvier sont également annulées.

Les animations en extérieur maintenues

La Ville de Rennes a cependant souhaité maintenir les animations en extérieur qui ne présentent pas de risque si les mesures sanitaires sont strictement respectées. Le public pourra donc assister au spectacle pyrotechnique "Les petits plaisirs de la vie" proposé le 31 décembre à 23h40, place de l'Hôtel de Ville.

Les projections sur la façade de l'Hôtel de Ville de la création graphique et musicale, "Reines", réalisée par la société Spectaculaires, sont elles aussi maintenues et débuteront comme prévu ce vendredi 17 décembre. Même chose pour le marché de Noël du mail François-Mitterrand, pour le village de Noël place du Parlement, le marché des créateurs place Hoche, le marché local et solidaire à l'Hôtel-Dieu (dimanche 19 décembre), la fête foraine esplanade Charles-de-Gaulle, ainsi que tous les marchés alimentaires.

La Ville de Rennes rappelle que si le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et les lieux clos, il l'est aussi en centre-ville et dans tout lieu public extérieur à forte densité ou dans des zones d’attroupement.