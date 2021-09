Rennes : le festival "L'Autre Football" veut faire réfléchir sur le ballon rond

"Il n'y a pas que le salaire de Lionel Messi dans le football" résume Gilles Kerdrieux, co-organisateur de "L'Autre Football" au moment de décrire l'intention derrière son festival. Tout au long de ce week-end, plusieurs tables rondes vont se succéder à la salle de la Cité à Rennes, pour évoquer des thèmes divers autour du ballon rond : "Discriminations dans le football : quelles solutions ?", "Pratiques écologiques et football : ça bouge dans les clubs !" ou encore "Footballeurs vs Dictateurs".

Lancé par l'association rennaise "L'Autre Idée", le festival se veut être un vrai moment de réflexion explique Gilles Kerdrieux : "De tout façon, à partir où le football est le sport le plus populaire, il a un impact sur la société. Ce qui se passe dans le football a des résonnances énormes. Comme disait le réalisateur anglais Ken Loach, si on veut parler du peuple, on parle du football. Par exemple l'homophobie : ce qu'il se passe dans les stades parfois, avec des injures etc, ça a un impact sur la société et la société a un impact sur le football. C'est un phénomène sociétal, c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène artistique ! Et c'est vrai que parfois le mercato fait un peu écran à toutes ces questions. Sans prétention, on avait envie d'aborder tous ces sujets qui sont importants, aussi parfois de manière détendue, avec des jeux, des lectures... On voulait aborder tous ces thèmes, sans être simplement dans la dénonciation, mais en cherchant également des solutions."

Des projectiosn de documentaires sont également au programme au cinéma L'Arvor ce week-end, ainsi que des expositions qui dureront sur le mois de septembre.

Le programme est à retrouver ici : https://www\.lautrefootball\.fr/\-Programme\-\.html