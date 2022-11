Rennes : le Goncourt des lycéens décerné à "Beyrouth-sur-Seine" de Sabyl Ghoussoub

Le 35è prix Goncourt des lycéens a été décerné jeudi 24 novembre à "Beyrouth-sur-Seine" de Sabyl Ghoussoub publié chez Stock. L'annonce a été faite comme d'habitude à Rennes, ville où ce prix littéraire a été créé en 1988 avec la FNAC et le ministère de l'Education nationale. Les 12 jurés lycéens étaient réunis depuis le début de la journée à huis clos pour faire leur choix entre les quatre finalistes issus des délibérations régionales qui se sont déroulées à Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes. La proclamation du nom du vainqueur s'est faite à l'Hôtel de ville de Rennes.

Deuxième roman couronné

Sabyl Ghoussoub est chroniqueur et journaliste franco-libanais. Il s'agit de son deuxième roman qui propose une réflexion sur la famille et l'immigration. Le prix Goncourt des lycéens permet à 2 000 élèves des lycées généraux, technologiques, professionnels et agricoles, ainsi qu'à des étudiants en BTS, de découvrir la littérature contemporaine à travers une quinzaine de romans sélectionnés par l'académie Goncourt.