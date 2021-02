Rennes : le Musée de Bretagne lance un appel aux photographes professionnels pour archiver les confinements

La place et rue Saint-Michel de Rennes, inhabituellement vide de monde

Garder une trace du travail des photographes professionnels durant le premier et le deuxième confinements en Bretagne. À Rennes (Ille-et-Vilaine), le Musée de Bretagne aux Champs Libres lance un appel à participation du 1er au 31 mars.

Une acquisition d'un montant de 1.000 euros à la clé

Les photographes professionnels exerçant en Bretagne ou ceux qui ont photographié la région durant les deux confinements sont concernés par cet appel. À la clé, une acquisition pour dix d'entre eux, d'un montant fixé à 1.000 euros.

Le but de cet appel est de "conserver la mémoire de cette crise sanitaire" et d'archiver le regard des photographes pendant ces deux périodes inédites en Bretagne. "La question de la transformation des paysages, l’extérieur ou l’ailleurs temporairement inaccessibles, mais aussi l’intime ou le quotidien ont alimenté les recherches artistiques et les tentatives pour rendre compte de nos vies bouleversées", explique le Musée de Bretagne.

Participation en ligne

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site du Musée de Bretagne et de remplir un formulaire, avec la photographie en basse définition et un texte de présentation. Une seule participation est autorisée par photographe.