Rennes : le prix Goncourt des lycéens décerné à Karine Tuil pour "les choses humaines"

Rennes, France

C'est à Rennes, berceau de ce prix littéraire très convoité, qu'a été proclamé ce jeudi 14 novembre le 33è prix Goncourt des lycéens. Cette année, il est décerné à Karine Tuil pour "les choses humaines" (Gallimard), un roman puissant autour d'une affaire de viol. L'auteure a déjà obtenu ce mercredi le prix Interallié.

Huit romans, venant de la sélection de l'académie Goncourt, étaient encore en lice pour succéder à David Diop plébiscité l'an dernier pour "Frère d'âme" (Seuil). Les 13 lycéens membres du jury, venus de toute la France et de l'étranger, ont délibéré à huis clos à Rennes. Créé et organisé par la FNAC et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, avec l'accord de l'Académie Goncourt, le prix a engagé dès la rentrée près de 2000 lycéen.ne.s âgé.e.s de 15 à 18 ans.