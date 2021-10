Rennes : le succès des masques "Squid Game" pour Halloween

On ne peut pas les rater dans la vitrine du magasin : des masques noirs avec un carré, un rond ou un triangle blanc, comme dans la série coréenne "Squid Game". Ils figurent parmi les déguisements les plus demandés pour la soirée d'Halloween ce dimanche 31 octobre. "Il y a une forte demande", confirme Karine Dubois, la gérante de la boutique La boite à rire dans le centre-ville de Rennes. La série à succès de Netflix comptabilise des millions de vues. "On est obligés de suivre la tendance, et c'est une tendance qui est arrivée d'un seul coup donc ça a été compliqué pour les fournisseurs."

Une série interdite aux moins de 16 ans

Calvin, 19 ans, sort de la boutique avec son masque à la main. "Je serai déguisé dans les rues et pourquoi pas faire une partie de "Squid Game" !" Ce jeu violent, dans lequel les gagnants frappent les perdants, devient populaire depuis quelques semaines, notamment dans certaines cours de récréation. Nayla se prépare pour une soirée Halloween entre amis : "Ce sont des personnes qui ont mon âge, entre 18 et 19 ans, ils ont tous regardé la série donc si je me pointe avec ce déguisement, ça peut faire son effet !", se réjouit cette étudiante. "Tout le monde fait déjà un truc autour de ça donc autant être original !", lance Gaëlle qui, lassée du phénomène, a plutôt choisi un masque du film "Scream".

Les masques d'une autre série Netflix, La Case de Papel, se vendent bien. © Radio France - Maxime Glorieux

La série, interdite aux moins de 16 ans, intéresse pourtant les plus jeunes. Martin, 7 ans, veut lui aussi son masque "Squid Game" mais sa maman refuse. La gérante du magasin explique qu'elle ne vend pas, par principe, ce masque aux enfants. Mais ils peuvent toujours se rabattre sur les traditionnels déguisements de Batman, Joker ou encore de "La Casa de Papel", une autre série Netflix.

Les ventes les plus importantes de l'année

L'année dernière, les déguisements étaient restés au placard à cause du deuxième confinement. Ce retour d'Halloween fait du bien à Karine Dubois, la gérante de la boutique la Boite à rire. "Les gens ont envie de faire la fête et en profiter", observe-t-elle, avant de souligner qu'octobre est le mois de l'année le plus important en terme de ventes grâce à Halloween. "Quand Halloween tombe un jeudi, un vendredi ou un samedi, on fait davantage de chiffre d'affaires que lorsque ça tombe un lundi soir, comme l'année prochaine." La gérante ouvre donc exceptionnellement sa boutique ce dimanche toute la journée.