Rennes : les acteurs du monde du spectacle vivant appellent à réinventer la culture au niveau local

Tout de noir vêtus, quatre artistes portent un cercueil de la même couleur sur leurs épaules. Ils le déposent au centre de la place de la Mairie à Rennes, avant d'être rejoints par des comparses et d'entamer une drôle de danse enfarinée. Deux artistes courent entre les danseurs en brandissant des drapeaux sur lesquels on peut lire "Enterrer les mort-es" et "réveiller les vivant-es".

Un spectacle métaphorique, auquel ont assisté des centaines de passants, qui vise à interpeller sur la crise sanitaire traversée par nos sociétés, mais aussi sur la crise qui en découle et qui a durement touché le secteur de la culture.

Pierre Bonnard est l'un des artistes à l'origine de cette performance aujourd'hui à Rennes : "C'est l'opportunité de secouer un peu les esprits, de partager nos expériences, nos initiatives, nos idées, de se serrer les coudes... On veut travailler en toute sérénité et lucidité avec les institutionnels et les programmateurs pour l'après. Qu'est ce que cela indique sur les directions à suivre ? Comment faire quelque chose de plus juste, de plus solidaire pour une culture qui aille plus vers les gens tout en étant de qualité ? C'est de cela dont on a envie de parler avec eux, pour rebondir sur cette crise au niveau local."

Au niveau financier, mais pas seulement, ces artistes ont été particulièrement déstabilisés par cette crise, comme l'explique Caroline Allaoui, comédienne et metteuse en scène : "On est nombreux à ne pas rentrer dans des cases d'accompagnement et de soutien qui éventuellement existeraient. C'est aussi ce qu'on interroge avec ce rassemblement : une répartition plus équitable des aides, des ressources plus simplement, parce que le problème est systémique. Il est lié au fonctionnement actuel du secteur culturel et du spectacle vivant. Pour certains et certaines, _on parle de souffrance physique et psychique, de souffrance financière, voir pour certains, de drames_."

Le collectif prépare une lettre ouverte aux acteurs de la culture qui devrait être finalisée d'ici la rentrée de septembre.