Rennes : les cofondateurs des Trans Musicales reçoivent la Légion d'Honneur

Rennes, France

Ils ont participé en 1979 à la création des Trans Musicales à Rennes. Béatrice Macé et Jean-Louis Brossard vont recevoir jeudi soir la Légion d'Honneur. Dans la promotion du 14 juillet 2018, les cofondateurs du festival ont été faits chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur. La cérémonie aura lieu en soirée à l'Ubu, la salle rennaise des musiques actuelles, berceau de l'association. Ils recevront la fameuse médaille des mains de Martial Gabillard qui était adjoint à la culture d'Edmond Hervé maire de Rennes de l'époque au moment de la création du festival, mais aussi de Sylvie Robert sénatrice d'Ille-et-Vilaine.

Agitateur depuis plus de 40 ans

S'il a donné un véritable élan musical à la ville de Rennes et a forgé son image de ville jeune et rock, le festival a été aussi un découvreur de talents comme Etienne Daho, Noir Désir, Daft Punk et plus récemment Stromae, Jeanne Added et Aloïse Sauvage.

