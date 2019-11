Rennes : les illuminations de Noël en chiffres

Rennes, France

Pour les fêtes de Noël, la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) va de nouveau se parer de lumières. La maire, Nathalie Appéré, inaugurera les illuminations ce samedi 30 novembre à 18h depuis le place de l'Hôtel de ville.

Combien de temps vont-elles rester allumées ?

Les illuminations resteront allumées jusqu'au lundi 6 janvier. Elles fonctionneront tous les jours de 17h à 23h dans le centre-ville et et de 7h30 à 8h30 et de 17h à 22h dans les quartiers hors centre-ville. La veille de Noël et lors de la nuit de la Saint-Sylvestre les illuminations brilleront toute la nuit.

Combien de décors ?

Cette année, 128 sites, rues et places sont équipées d'illuminations. 230 guirlandes composées de Led ont été posées dans 104 arbres et 42 sapins de la ville. Cela représente plus de 4,5 km de guirlandes. 166 rideaux lumineux et 105 décors vont habiller les rues de Rennes, sans compter les 170 décors posés sur les lampadaires ou contre les murs. S'ajoutent à cela les 25 projecteurs installés place du Parlement de Bretagne, place du Colombier et sur le mail Mitterrand.

Quelle maintenance ?

L'installation des illuminations a nécessité deux mois de montage. Il faudra compter un mois pour les démonter. Pendant un mois, les agents de la ville assureront la maintenance des décors. Pour faire fonctionner ces illuminations il a fallu poser 13,6 kms de câbles et torsades électriques pour la distribution de l'électricité.