Rennes : les illuminations du Parlement de Bretagne reportées en 2021

Il n'y aura pas cet été d'illuminations de la façade du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine) qui attirent des dizaines de milliers de spectateurs chaque année. A cause de la crise sanitaire et à la demande de la mairie, la société "Spectaculaires", mondialement connue pour ses créations, a décidé de reporter en 2021 le spectacle prévu cette année. "C'est frustrant" reconnait Ulrich Brunet directeur général de "Spectaculaires" "on proposait cette année un nouveau scénario et une nouvelle création réalisée avec le Street Artiste War bien connu à Rennes et le musicien et compositeur Olivier Mellano. Il faudra attendre l'été 2021".

Des projections lumineuses cet été

Malgré tout, le Parlement de Bretagne ne restera pas dans le noir durant l'été. Vraisemblablement à partir du 15 juillet et à la tombée de la nuit, il y aura des projections lumineuses chaque soir de l'été sur la façade du parlement. "Il s'agira d'un travail graphique pour mettre en valeur le bâtiment et la place. Nos infographistes y travaillent déjà depuis plusieurs jours. On ne racontera pas une histoire comme d'habitude, on sort du conte, on rentre dans une installation" tient à préciser Ulrich Brunet.