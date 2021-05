Rennes : les responsables du cinéma l'Arvor impatients de faire découvrir leurs nouvelles salles

Le 19 mai prochain, les salles de cinéma vont enfin pouvoir rouvrir. Pour l'Arvor à Rennes, l'impatience est encore plus grande. Le cinéma Art et essai attend le public dans ses cinq nouvelles salles, installées dans un bâtiment flambant neuf dans le quartier EuroRennes.

Patrick Frétel, le président du cinéma art et essai L'Arvor à Rennes, devant l'écran de la plus grande salle

"Les gens sont impatients de découvrir nos nouvelles salles de cinéma, ils nous le disent régulièrement" confie Patrick Frétel. Le président du cinéma rennais art et essai partage cette impatience du public. Comme les autres salles en France, le cinéma rennais va pouvoir rouvrir le 19 mai dans ses nouveaux locaux. Le mythique cinéma a quitté le centre historique de Rennes en janvier dernier, pour s'installer dans un bâtiment d'acier dans le quartier Eurorennes. Le déménagement a eu lieu alors que les cinémas étaient fermés.

Une jauge réduite à 35%, économiquement ce n'est viable, mais on est heureux tout de même d'ouvrir- Patrick Frétel

Les cinq salles du nouvel Arvor sont prêtes. "L'opérateur fait les derniers réglages" explique Patrick Frétel. Toutes les salles ont une couleur dominante différente. "Dans la plus grande qui compte 333 places, certaines fauteuils sont bleus, mais pas tous. Nous avons également un grand nombre de fauteuils pour les personnes à mobilité réduite" précise le responsable des lieux. Le jour de l'ouverture le 19 mai "nous fonctionnerons avec des jauges réduite à 35%, économiquement ce n'est pas viable. Mais on se console en se disant que ça va nous permettre de roder notre nouvel équipement" ajoute Patrick Frétel. Le 30 juin, les salles devraient pouvoir ouvrir à 100% "si tout va bien".

La grande salle dispose de 333 places © Radio France - Céline Guétaz

La programmation en cours de calage

Les cinq salles du nouvel Arvor sont équipées en numérique, mais dans l'une d'elle, il y a également un projecteur pour les films en 35 mm. "Nous l'avons ramené des anciens locaux, et il va servir ici bien sûr" explique Patrick Frétel. Quant à la programmation pour le jour de l'ouverture "nous afficherons le 12 mai les films que l'on pourra voir dès la première séance de 13h30, le 19 mai". Le programmateur doit composer avec les films qui ne sont restés que quelques jours à l'affiche en octobre dernier, et les nouveautés. Pour cette première séance, et les suivantes, les spectateurs pourront acheter à l'avance leurs billets sur le site et la page Facebook de l'Arvor, ou le jour-même sur place "nous avons maintenu des caisses à l'entrée du cinéma. Pas question de mettre des bornes. Ici, on accueille le public " souligne Patrick Frétel.