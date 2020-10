Rennes : les Trans Musicales sont définitivement annulées

L’édition 2020 des Trans Musicales de Rennes ne pourra pas avoir lieu en décembre. Jusqu'au bout les organisateurs y ont cru car un festival allégé avait été rendu public courant octobre. L'annonce du reconfinement a eu raison de la volonté des organisateurs.

Les organisateurs ont publié un communiqué ce jeudi 28 octobre.



"Tant que subsistait la possibilité de tenir les concerts, de bien les préparer et qu’ils puissent donner lieu à des expériences agréables, nous avons tout fait pour maintenir le festival dans la forme, déjà très atypique, que nous lui avions dessinée et qui vous a été dévoilée le 13 octobre dernier.

D’ailleurs, depuis l’annonce le jeudi 22 octobre de la mise en place d’un couvre-feu en Ille-et-Vilaine, nous avions entamé le travail d’écriture d’un nouveau scénario (le 7e depuis le déconfinement) pour permettre la tenue du festival en confirmant les 44 artistes, groupes et compagnies de la programmation et en avançant les horaires des différents rendez-vous de sorte que vous puissiez regagner votre lieu d’hébergement, régulier ou temporaire, avant 21h.



Nous ne voulions pas nous résigner ! Parce que dans un monde où les événements artistiques et culturels n’ont généré aucun foyer de contamination et où les protocoles sanitaires y ont été parfaitement respectés, défendre l’artistique et maintenir la rencontre artistes-publics dans le cadre des concerts nous semblait précieux et absolument essentiel.



Aujourd’hui, au lendemain de l’annonce d’un reconfinement imposé pour contenir la nouvelle flambée de l’épidémie, la donne a changé.

Et nous ne voulons pas que notre volonté de maintenir le festival se transforme en acharnement.



Aux Trans Musicales, le sens premier de notre action, c’est d’imaginer des propositions artistiques, de permettre qu’elles se réalisent, et enfin, d’y inviter les artistes et les publics à se rencontrer.

Maintenir le festival conformément aux dernières annonces relatives à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 nous mettraient en situation de devoir porter atteinte à ce que nous souhaitions vous proposer, et d’avoir à déconstruire la programmation que nous avions élaborée.

Cela n’est pas impossible, bien sûr, mais cela ne fait plus sens.

Et ce que la mise en place d’un reconfinement de quatre semaines minimum rend impossible, c’est de pouvoir aller au bout de l’organisation de cet événement, malgré l’engagement des équipes et la meilleure volonté du monde.



Les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir faire du bon travail et être confiant·e·s dans le fait de vous proposer un beau festival. Or, l’envie d’honorer ce rendez-vous ne doit pas conduire à abîmer la relation que nous avons avec les artistes et les publics, ni à mettre en danger les partenaires et les équipes.



Bien sûr, le coup est dur après avoir investi tellement d’envies et d’énergies dans cette édition. Mais il faut parfois savoir appuyer sur pause et se mettre au diapason de l’environnement dans lequel on s’inscrit. C’est là que se joue aussi l’esprit de responsabilité et de solidarité.



Merci de votre soutien,

Prenez soin de vous,

L’équipe des Trans "