Rennes, France

"C'est un succès considérable" se réjouit Nathalie Appéré, la maire de Rennes, au lendemain de la fermeture de l'exposition Debout! qui a rassemblé une soixantaine d'oeuvres d'art contemporain du milliardaire breton François Pinault. Ouverte le 23 juin au couvent des Jacobins et aux musées des Beaux Arts, elle a accueilli très exactement 93 260 visiteurs. "C'est une fréquentation tout à fait inespérée. Nous avions estimé, selon des prévisions très optimistes, la fréquentation à 70 000 visiteurs compte tenu du fait que nous étions sur un temps très court, l'été uniquement, et puis sur une première exposition de cette nature accueillie à Rennes" explique Nathalie Appéré. A travers cette fréquentation qui dépasse les espérances, la maire de Rennes y voit "un engouement du public rennais pour l'art contemporain puisque plus de 50 000 visiteurs proviennent de Rennes et de la métropole".

Un nouveau partenariat entre la ville de Rennes et François Pinault ?

Forts de ce succès , la ville de Rennes et l'homme d'affaires François Pinault envisage de nouvelles collaborations. Nathalie Appéré, qui a eu François Pinault au téléphone, raconte : "Nous avons partagé notre enthousiasme et notre satisfaction et au regard du succès de l'exposition, nous avons envie de réfléchir à de futures initiatives conjointes. Il faudra que nous en définissions les formes prochainement. Il y aura une suite."

Boy with Frog sera visible jusqu'à la fin de l'année

Boy with Frog de Charles Ray sera exposée dans le cloitre jusqu'à la fin de l'année © Radio France - Brigitte Hug

Si l'exposition est terminée, une oeuvre restera visible jusqu'à la fin décembre. François Pinault a accepté de prolonger la présentation de Boy with Frog de Charles Ray , installée dans le cloître des Jacobins, jusqu'à fin décembre. L'oeuvre partira ensuite pour une exposition à l'étranger.