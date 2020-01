Les "Geek Days" sont de retour pour une troisième édition au parc des expositions de Rennes les 22 et 23 février. Les amoureux de la culture pop seront encore servis cette année avec la présence d'une trentaine d'invités.

Rennes : un acteur d'Harry Potter et une des voix de Dragon Ball aux "Geek Days"

L'acteur Stanislav Ianevski et Brigitte Lecordier seront présents.

Les 22 et 23 février, 15.000 visiteurs sont attendus au parc des expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour les "Geek Days". Le festival de pop culture est de retour pour une troisième édition. 80 exposants représentants les univers du jeu vidéo, des comics, des mangas ou de la culture web vont animer le site pendant deux jours.

Un karaoké spécial Disney

Le public pourra défier des youtubeurs comme Frigiel, Devovo, Skyyart ou encore Dina. Le dimanche 23 février, un karaoké spécial Disney sera organisé de 17h à 18h. Des tournois de jeux vidéos auront lieu pendant tout le week-end.

Une trentaine d'invités est attendue sur place. Parmi eux, Stanislav Ianevski. L'acteur âgé de 35 ans a été vu dans la saga "Harry Potter". Il est connu pour son rôle de Viktor Krum, joueur de quidditch émérite qui tombe sous le charme de la jolie Hermione dans le quatrième volet des aventures du jeune sorcier. Les visiteurs des "Geek Days" pourront échanger avec lui le samedi et le dimanche entre 14h et 15h.

La voix de Oui-oui et Son Gohan

Il faut aussi noter la présence d'une voix mythique du doublage français. Brigitte Lecordier sera à Rennes pendant deux jours pour expliquer son métier. Elle a plusieurs dizaines de voix connues à son actif. Parmi les plus célèbres, celles de Nicolas dans la série "Bonne nuit les petits" en 1995 mais aussi et surtout Son Gohan dans le dessin animé "Dragon Ball". Brigitte Lecordier a aussi doublé Oui-Oui ou Nate dans la série "Les Feux de l'Amour". Elle sera présente le samedi de 15h à 16h et le dimanche de 16h à 17h.

Le salon "Geek Days" sera ouvert de 10h à 19h le samedi 22 et le dimanche 23 février. Tarifs : 10 euros la journée et 16 euros pour les deux jours. Gratuit pour les enfants, jusqu'à huit ans inclus.