Rennes : une heure solidaire d'Alan Stivell auprès de personnes en difficulté

Alan Stivell est allé ce mercredi à la rencontre des résidents et bénévoles de "la Pension de Famille" qui accueille des personnes en difficulté à Rennes. A l'initiative de l'association "Habitat et Humanisme", l'artiste breton participait à l'opération l'heure solidaire.

Alan Stivell avec les résidents et bénévoles d'Habitat et Humanisme à Rennes

Rennes, France

Avant le passage à l'heure d'hiver dimanche, des personnalités offrent une heure de leur temps aux populations les plus fragiles. C'est ce qu'a fait ce mercredi Alan Stivell à la résidence "la Pension de Famille" à Rennes. Gérée par l'association "Habitat et Humanisme 35" elle accueille des personnes de tout âge en réinsertion ou sans ressources. Pendant une heure, l'artiste breton a parlé musique bretonne mais il a chanté aussi.

Tri Martelod à l'honneur

Les résidents ont choisi de chanter avec Alan Stivell "Tri Martelod" , trois matelots en breton, une chanson traditionnelle que l'artiste a arrangé dès les années 60 pour en faire l'un de ses titres les plus célèbres. Dans la petite salle de la pension de famille, ils sont plus d'une vingtaine de résidents et bénévoles à entourer Alan Stivell. Rapidement l'assistance se transforme en chorale.

C'était intéressant et très original cette rencontre avec les résidents. Je n'ai pas l'habitude d'en faire - Alan Stivell

Un après-midi de partage

L'association "Habitat et Humanisme" s'investit beaucoup sur ce genre de rencontres. "Pour les résidents, c'est l'occasion de vivre un moment exceptionnel" témoigne Isabelle Leménager présidente pour l'Ille-et-Vilaine "ce n'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on ne peut pas rencontrer des gens célèbres; on le voit, il y a du lien social qui se crée et des moments de partage avec Alan Stivell". Pour Sébastien, un résident âgé de 47 ans, c'est un moment inoubliable.

J'avais vu Alan Stivell dans un concert à 14 ans. Le fait de pouvoir l'approcher c'est grandiose

POUR INFO : l'association Habitat et Humanisme