Rennes : une nouvelle salle de spectacle dédiée à l'humour

Dans ce nouveau théâtre, place au stand-up, aux one man show, aux comédies de boulevard et même aux spectacles pour enfants. La salle a ouvert ses portes le 31 mars 2022, dans la zone commerciale des Longs Champs à Rennes. "On a remarqué qu'il y avait très peu de salles ici qui proposent ce genre de créneaux", explique Trong Voba, le régisseur général du Comédie de Rennes. "Beaucoup de gens du quartier sont très contents, car maintenant ils ont un lieu culturel". En effet, pas besoin de conduire jusqu'au centre-ville et il y a la possibilité de se garer sur place.

Bientôt des troupes bretonnes ?

"Les gens ont l'impression d'être à la maison", ajoute le régisseur. Pour l'instant, aucune troupe locale ne joue ici, mais l'objectif est de les attirer : "On a beaucoup de gens qui tournent énormément en France, et _on essaie aussi de trouver des équipes bretonnes_, rennaises, pour pouvoir venir jouer si elles le souhaitent".

Le Comédie de Rennes propose 140 places assises. Un endroit intimiste qu'a particulièrement apprécié Azéline. La comédienne, basée à Clermont-Ferrand, vient de jouer sur cette scène pendant une semaine : "Au lieu d'avoir une grande salle où on peut trouver le côté un peu trop élitiste, là on a tous les publics, des jeunes, des ados, des couples, qui ne connaissent pas. C'est ça qui est plus accueillant, plus intimiste, on a beaucoup de gens qui découvrent."