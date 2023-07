Rennes : une vente aux enchères inédite d'objets du mouvement moderniste Ar Seiz Breur

C'est une vente aux enchères assez exceptionnelle qui se prépare jeudi 13 juillet 2023 à partir de 14h à la salle des ventes place des Lices de Rennes. 300 objets issus du mouvement artistique Ar Seiz Breur vont être dispersés lors de ces enchères. Il s'agit de gravures, de meubles, de vaisselle ou encore de sculptures. Ces oeuvres assez rares sont exposées gratuitement au parlement de Bretagne toujours à Rennes du samedi 8 au mercredi 12 juillet 2023.

Un mouvement qui fait date

Le mouvement Ar Seiz Breur est né il y a juste 100 ans en 1923. Sous l'impulsion de Jeanne Malivel (1895-1926), originaire de Loudéac, de jeunes artistes bretons veulent faire entrer la Bretagne dans le modernisme. Ils vont toucher à tout et principalement au mobilier "le mouvement Ar Seiz Breur touche énormément les arts appliqués et réinventent aussi les arts et traditions populaires" explique Tangui le Lonquer spécialiste et consultant "les artistes travaillent autour du mobilier, tables et chaises, de la vaisselle, c'est-à-dire des objets du quotidien mais ils réalisent aussi des gravures ou des sculptures. Ils veulent réenchanter le quotidien".

Pour tous les budgets

Les 300 objets mis aux enchères témoignent de ce formidable élan créatif qui durera jusqu'en 1947. La vente est ouverte à tous les budgets "on va disperser des gravures sur bois magnifiques réalisées notamment pour être données gratuitement lors de pardons dans les années 1920. Elles sont vendues sur la base de 20 ou 30 euros" assure Tangui le Lonquer. En revanche, des meubles seront mis à prix entre 3 et 5000 euros, des faïences jusqu'à 10.000 euros. La vente est internationale et devrait intéresser des collectionneurs américains, notamment de Miami. C'est dans cette ville de Floride que se trouve la collection la plus importante de créations Seiz Breur hors de Bretagne "ce n'est pas une perte pour la Bretagne, c'est plutôt une façon de montrer notre patrimoine artistique à l'étranger".

Vente aux enchères : jeudi 13 juillet 2023 à partir de 14h à Rennes Enchères place des Lices. Exposition gratuite au parlement de Bretagne du samedi 8 au mercredi 12 juillet 2023.

Un globe terrestre du mouvement Ar Seiz Breur mis aux enchères le jeudi 13 juillet à Rennes - Crédit photo Laurent Guizard