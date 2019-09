Rennes va accueillir une nouvelle exposition de la collection Pinault l'été prochain

Boy with Frog de Charles Ray, au couvent des Jacobins à Rennes lors de la première expo Pinault dans la capitale bretonne.

Rennes, France

Il y aura une nouvelle exposition François Pinault au couvent des Jacobins à Rennes l'été prochain. L'homme d'affaires breton vient de l'annoncer. Cette fois-ci elle sera consacrée à des œuvres autour du noir et blanc réunissant des artistes de réputation internationale mais aussi de jeunes artistes.

Beaucoup de ces œuvres n’ont encore jamais été présentées en France dans des expositions publiques.

En accord avec Nathalie Appéré, la maire de Rennes et Emmanuel Couet, le président de Rennes Métropole, François Pinault a confié le commissariat de cette nouvelle exposition à Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre et conseiller spécial auprès de lui. Le parcours aura pour thème le noir et le blanc, en écho aux couleurs emblématiques de la Bretagne, mais aussi à celles de l’ordre des Dominicains, appelés Jacobins en France.

Durant l'été 2018, l'exposition Pinault au Couvent des Jacobins à Rennes avait accueilli près de 100 000 visiteurs.

