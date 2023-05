Rennes : Yvette et Daniel, de la résidence séniors Domitys à Laillé, champions régionaux de bowling virtuel

C'est une compétition un peu particulière qui s'est déroulée ce samedi 20 mai 2023 au Stunfest, le festival des jeux vidéos au Liberté à Rennes : la compétition de bowling e-sport pour séniors. Plusieurs maisons de retraite et résidences séniors du Grand-Ouest se sont données rendez-vous dans la capitale bretonne pour la "Silver Geek", une compétition sur WII Sport. Tenant du titre, la résidence séniors Domitys**,** située à Laillé en Ille-et-Vilaine, a tenu son rang en remportant la compétition grâce à Yvette (83 ans) et Daniel (84 ans).

L'an dernier, cette même résidence a remporté le titre national avec Marcel et Monique, voisins de chambrée avec Yvette et Daniel. Pendant un an, ces derniers se sont entrainés pour atteindre un niveau très performant. "Je suis capable de faire 12 strikes en une seule partie", explique Daniel après sa victoire.

La résidence senior Domitys à Laillé a remporté la Silver Geek de Rennes sur Wii Sport Bowling © Radio France - Valentin Plat

"C'est un moment immanquable pour la résidence", souligne Sandrine Louis, la directrice de la résidence Domitys à Laillé. "Nous avons mis dans notre programme d'activités le bowling e-sport et certains, comme Daniel et Yvette, adorent cela. Pendant la compétition, on a mis des écrans pour suivre les matchs à la résidence à Laillé et permettre aux résidents de vivre ce moment ensemble". Yvette et Daniel se rendront à Paris en novembre prochain pour la Paris Games Week et tenter de devenir champions de France de bowling virtuel.