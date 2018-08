Châteauroux, France

Depuis le mois de novembre l’hippodrome du Petit-Valançay était fermé. Les travaux se sont terminés en avril et l’inauguration a donc lieu, ce dimanche 19 août, à l’occasion de la première réunion de la saison, un quarté régional. Les cavaliers mais aussi le public vont pourvoir découvrir une piste flambant neuve.

270 milles euros de travaux

Au centre de l’hippodrome, on trouve désormais trois bassins de rétentions qui ont été végétalisés. La piste a été rénovée, élargie de quinze mètres et les virages relevés de quatre degrés. Les travaux de l'hippodrome ont coûté 270 milles euros. "C’était nécessaire" explique Francis Mory, le président de la société des courses de Châteauroux "la piste était ondulée et de nombreux cavaliers ne voulaient plus venir à Châteauroux, c’était dangereux pour les trotteurs". Francis Mory espère ainsi "_qu’avec ces travaux les grands noms du trot français reviennent à Châteauroux_, aujourd’hui notre piste est une des plus belles en herbe du circuit français".

Peut-être un jour accueillir le Trophée vert

Il est ravi d’organisé, ce dimanche 19 août, un quarté régional mais Françis Mory rêve un jour d'accueillir une étape du très convoité Trophée Vert. Le Trophée Vert qui est un circuit disputé en 14 étapes sur des pistes en herbe. C’est à chaque fois une grande fête populaire qui constitue l’événement majeur des hippodromes concernés.