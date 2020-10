"On rentre en résistance": Les Creusois au rendez-vous à Ciné des villes Ciné des champs à Bourganeuf

Quatre films en avant première, huit films projetés au total, des lectures et des moments musicaux : "Ciné des Villes, Ciné des Champs ne pouvait rater son dixième anniversaire au Cinéma Claude Miller de Bourganeuf !" peut-on lire sur le site de l'association Lavaud Soubranne, qui organise festival.

Malgré le contexte sanitaire, le festival de cinéma s'est déroulé coûte que coûte sur quatre jours du 22 au 25 octobre avec une programmation allégée et un protocole sanitaire mis en place.

"La culture doit continuer à prospérer"

Cette année encore, les habitués sont au rendez-vous. Entre 40 et 80 places sont vendues pour chaque séance dans une salle de 85 places. "C'est un bon festival, intéressant. Nous avons la chance de l'avoir en Creuse, je ne vois pas pourquoi on en profiterait pas. Surtout que c'est un des seuls festivals qui ait lieu en France" commentent Michel et Coralie venus d'Aubusson. "On doit continuer à vivre et la culture doit continuer à prospérer" estime Alain de Bourganeuf.

C'est également le sentiment des organisateurs. Pour Annie Miller, fondatrice du festival, il n'était pas question d'annuler le festival. "On rentre en résistance dans le cinéma et la culture. On ne se laissera pas abattre. Nous sommes dans un territoire de résistance en Creuse."

Ce dimanche, deux films sont projetés : "Ibrahim" de Samir Guesmi en avant-première à 18h30 et "Adieu les cons" d'Albert Dupontel à 21 heures.