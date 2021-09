Rentrée en fête à Orléans : les associations espèrent faire le plein d'adhérents après une saison difficile

Après son annulation l'an dernier à cause de la situation sanitaire, la Rentrée en fête revient ce dimanche pour une 18ème édition dans les rues du centre-ville avec près de 500 associations. Un protocole sanitaire a été mis en place par la mairie.

C'est le retour du traditionnel forum associatif orléanais ce dimanche. L'année dernière, la Rentrée en fête avait dû être annulée en raison de la situation sanitaire, et s'était déclinée en ligne, avec un "catalogue numérique" des associations. Cette année, la 18ème édition aura bien lieu dans les rues du centre-ville d'Orléans, au contact du public.

Près de 500 associations et clubs en tous genres (sport, loisirs, culture, humanitaire etc.) seront installés dans un secteur allant de la Cathédrale à la place du Martroi, en passant par le Campo santo, de 11 heures à 19 heures.

Cette nouvelle édition est très attendue par les clubs qui ont vécu une saison difficile. "Cette année, ça s'est mal passé avec l'association", regrette Éliane Messire, présidente de La Volière, une association qui organise des parties de bridge, scrabble et cartes à l'ASELQO du quartier Dauphine-Saint-Marceau à Orléans. Pendant une bonne partie de la pandémie, l'établissement a dû fermer, il a rouvert fin mai Pendant une bonne partie de la pandémie, l'établissement a dû fermer, il a rouvert fin mai.

C'est une bonne nouvelle que la vie associative reprenne, parce que ça manque toutes ces activités et réunions. Il arrive un moment où on en a ras-le-bol. Les gens se plaignent d'être enfermés, mais dimanche pour la Rentrée en fête, ça va recréer du lien social - Eliane Messire.

"Au lieu d'avoir 60 personnes comme d'habitude, on est une douzaine", se désole Éliane Messire. Le club est composé essentiellement de personnes du troisième âge. Alors pour certains, la peur de se retrouver prend le dessus. "Certains ne viennent pas parce qu'ils ont été malades, ou le sont encore, on a même eu des décès", explique la présidente du club orléanais.

La Rentrée en fête ce week-end sera alors pour elle l'occasion de renouer le lien. "C'est une bonne nouvelle que la vie associative reprenne, parce que ça manque toutes ces activités et réunions", ajoute Éliane Messire.

La nouveauté : le protocole sanitaire

Chaque année, la Rentrée en Fête voit passer plus de 30.000 visiteurs. Pour limiter les risques de propagation du Covid-19, au Campo santo, les visiteurs devront présenter un pass sanitaire. Dans l'enceinte du Campo Santo, il y a aura une jauge limitée à 4.000 personnes, et il ne devra pas y avoir plus de deux personne qui tiennent les stands des clubs.

Le port du masque est obligatoire sur tout le secteur de la Rentrée en fête. Les déambulations et les initiations sont interdites cette année. Les démonstrations elles, sont maintenus : sur la place du Martroi pour les clubs de sport, et sur le parvis de la Cathédrale pour les associations culturelles.

Circulation et stationnement interdits

Les rues du centre-ville seront occupées par les stands des associations, la circulation et le stationnement dans certains axes seront alors perturbés ce week-end. "Afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation, tout en assurant la sécurité de tous, les modalités d’organisation interviendront du samedi 4 septembre au lundi 6 septembre", précise la mairie d'Orléans.

Pendant la Rentrée en fête ce dimanche, plusieurs rues seront interdites au stationnement et à la circulation à Orléans. - Ville d'Orléans

Les parkings « Cathédrale », « Châtelet », « Cheval Rouge » et « Charpenterie » seront ouverts le dimanche, aux tarifs habituels. Le parking Hôtel de Ville sera fermé au public le dimanche, mais reste accessible aux abonnés.