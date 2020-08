Rentrée incertaine pour le conservatoire de Guéret face au faible nombre d'inscriptions

Théoriquement, le conservatoire départemental Emile Goué, à Guéret, doit faire sa rentrée dans deux semaines. Et pourtant, les plannings ne sont pas encore faits, pas plus que les cours ne sont constitués, ni même les contrats de travail des enseignants non-titulaires signés. Cette absence de visibilité s'explique évidemment par le contexte sanitaire.

Un "casse-tête"

En effet, face aux incertitudes qui planent sur l'évolution de l'épidémie, beaucoup de parents hésitent à inscrire leurs enfants au conservatoire cette année. "Aujourd'hui, on est à un tiers des inscriptions qui sont déposées en temps normal", estime le directeur Bruno Adam. A peine 180 dossiers reçus actuellement, alors que l'administration en a traité près de 800 l'année précédente.

Une situation qui inquiète sérieusement le directeur. "Tout cela pose des problèmes d'ordre pratique. On intervient dans une dizaine d'antennes. Mais si on n'a pas d'instructions dans ces antennes, on ne peut pas prévoir des cours. D'autre part, nous avons des contractuels, mais c'est embêtant de leur faire des contrats à plein-temps s'ils n'ont que quatre ou cinq élèves inscrits. C'est vraiment un casse-tête."

Possible rétractation jusqu'au 10 octobre

Le directeur a donc envoyé un courrier à l'ensemble des parents pour les encourager à s'inscrire d'ici début septembre, tout en leur laissant la possibilité de se désister avant le 10 octobre. "Il est plus prudent, et plus logique, pour qu'on puisse préparer sereinement la rentrée, que les gens s'inscrivent, qu'ils n'aient pas peur de s'inscrire. Ensuite, le règlement du conservatoire est fait de telle manière que tout inscrit a un délai de quatre à cinq semaines pour se décider si les cours lui plaisent ou non."

Le directeur qui assure qu'en cas d'une dégradation de la situation sanitaire, les cours pourront être assurés via Internet, comme cela avait été proposé l'an dernier au moment du confinement.