Ungersheim, France

Sur les tables, un encrier, une plume et de quoi éponger. Retour au XIXe siècle pour les visiteurs. L'écomusée d'Ungersheim profite de la rentrée pour proposer aux adultes et adolescents de plus de 14 ans de se frotter aux épreuves du certificat d'études primaires. Au programme pendant une heure : arithmétique, lecture, écriture, histoire-géographie et sciences appliquées.

Alors que les candidats s'installent, l'institutrice se lance dans une petite leçon d'histoire : "Le certif', comme on le surnomme, a été créé en 1834 pour marquer la fin des études primaires, peu importe les résultats obtenus. Il faut attendre 1866 pour qu'il devienne une véritable attestation d'études. L'idée est aussi de vérifier que les élèves ont bien acquis les valeurs républicaines. Ce certificat a perduré jusqu'en 1989."

Une heure d'épreuves concentrées dans les conditions d'époque

Pendant une heure, les élèves improvisés se consacrent donc aux épreuves, réalisées à partir d'annales. Pour commencer : la fameuse dictée... à la plume bien entendu ! Jade, presque 14 ans, a bien du mal, mais elle n'est pas la seule.

La plume et l'encrier attendent les candidats au certificat d'études primaires. © Radio France - Solène de Larquier

A la sortie, Arlette n'est pas sûre d'avoir réussi : "En orthographe je pense être plutôt bonne mais alors les calculs... on n'en a plus l'habitude !" La cinquantenaire a tout de même pris du plaisir à se plonger dans ce certif' à l'ancienne : "On voit avec les exercices que ça leur servait vraiment dans la vie de tous les jours comme le produit en croix pour calculer le prix de revient du grain." Mais alors, c'était mieux avant ? "Je ne pense pas, reprend Arlette, aujourd'hui l'école est plus cool, plus souple aujourd'hui. Elle s'est adaptée à son temps. Avant ce devait être stricte avec la règle et les châtiments corporels." L'exercice sur le repassage, lui aussi, a eu raison de la nostalgie des candidats.

Les candidats du jour se prêtent au jeu avec le matériel d'époque. © Radio France - Solène de Larquier

Si vous souhaitez vous frotter à ce certificat d'études à l'ancienne, c'est encore possible samedi et dimanche prochains à l'écomusée d'Ungersheim. Des épreuves sont organisées à 14 et 15h. Les copies sont corrigées dans la foulée et les résultats donnés en fin d'après-midi.