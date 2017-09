Rentrée littéraire : 581 nouveaux romans sont à découvrir cette année

Cette année la rentrée littéraire s'annonce foisonnante avec 581 nouveaux romans publiés, dont 390 français.Un rendez-vous incontournable pour les libraires, très attendu par les lecteurs et conclue par la remise des prestigieux prix littéraires Goncourt, Renaudot, Fémina, Medicis ou Interallié.

Romans historiques ou contemporains, thrillers policiers ou fantastiques, récits de voyages, de guerres ou d'amour, écrivains célèbres ou inconnus... avec 581 nouveaux romans publiés ( 20 de plus que l'an dernier) selon le décompte du magazine Livres Hebdo, les lecteurs ne devraient pas manquer de choix pour cette rentrée littéraire 2017.

Têtes d'affiches et premiers romans

Comme chaque fois, la rentré littéraire est l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs : 81 premiers romans seront présentés cette année, avec parfois des découvertes majeures: en 2011 le prix Goncourt avait été décerné à Alexis Jenni, pour son premier roman, "L' Art français de la guerre". Cette fois, c'est "Le sympathisant" (Belfond) de l'Américain d'origine vietnamienne Viet Thanh Nguyen qui pourrait être le premier roman le plus remarqué: déjà récompensé par le prix Pulitzer aux Etats-Unis, le livre est considéré comme le premier grand roman décrivant la guerre du Vietnam vue du côté vietnamien.

Du côté des best-sellers en puissance, le nouveau titre d'Amélie Nothomb, "Frappe toi le cœur" (Albin Michel), un roman sur l'amour et le désamour maternel, tisse un récit noir comme un film de Claude Chabrol. Parmi les nouveaux romans programmés à la rentrée 2017, ceux d'Erik Orsenna, Marie Darrieussecq, Sorj Chalandon, Eric Reinhardt ou Eric-Emmanuel Schmitt sont également particulièrement attendus.

Deux gros rendez-vous pour les fans de science-fiction et de polars

La suite la plus médiatisée est sans conteste « Millénium V », de David Lagercrantz, qui reprend la saga policière du regretté Stieg Larsson. Dans ce nouvel opus, la hackeuse tatouée Lisbeth Salander se retrouve jetée en prison, mais le plus grand secret entoure la sortie de ce cinquième tome de la série, dont le précédent épisode s'est vendu à six millions d’exemplaires dans 47 pays.

Les fans de science-fiction ne seront pas en reste avec le grand retour, après sept années de silence, de l'écrivain américain Don DeLillo avec « Zéro K » , un roman d'anticipation captivant et philosophique sur le transhumanisme et la quête de l'immortalité.

Enfin la rentrée littéraire, c'est aussi le regard des écrivains sur la société et l'occasion de revenir sur les temps forts de l'actualité. Avec un témoignage particulièrement poignant cette année, celui d’Erwan Larher. L'écrivain a été blessé par balle au Bataclan pendant les attentats du 13 novembre 2015 et fait le récit de cette nuit dramatique dans « Le livre que je ne voulais pas écrire » publié chez Quidam éditeur.