Rentrée littéraire : beaucoup de romans et un véritable casse-tête dans les rayons des librairies du Mans

L'écrivaine Alice Renard a lancé la saison des prix littéraires, en remportant samedi le prix Méduse pour son roman La colère et l'envie, et avec la rentrée littéraire. Les passionnés de bons bouquins attendent avec impatience les derniers Amélie Nothomb, Michel Houellebecq ou Éric Reinhardt. Pour ne citer qu'eux, parce que dans les librairies du Mans (Sarthe), on redouterait presque ces nombreux livres à venir du côté des professionnels.

Dans le rayon littérature française et étrangère de la librairie Thuard par exemple, Mathieu, son responsable est penché vers un tas de romans signés Fabrice Caro. "On ne peut pas faire une pile de 30 parce que ça va vite faire une tour", s'en amuse le libraire. A la place : des réserves cachées "pour des livres, comme celui d'Amélie Nothomb, poursuit Mathieu, - on risque d'en recevoir une belle quantité, en moyenne 150 à 200 exemplaires chaque année -, donc nous ne pouvons pas tout descendre" à la vue des clients.

"La valse éternelle" sur les étagères

Pour accueillir les 466 romans prévus en cette rentrée littéraire par le magazine spécialisé Livres Hebdo, "année la moins prolifique" sourit Mathieu, il a une autre technique : renvoyer aux éditeurs les livres de la saison précédente qui squattent encore les étagères. "Au plus fort de l'été, on en a rempli des chariots, il y avait beaucoup de choses. C'est un peu la valse éternelle", complète-t-il.

Comme Théo, les professionnels de la librairie Doucet, aiment partager leurs recommandations et coups de cœur. © Radio France - Lisa Guinic

Mais il n'est pas toujours facile de faire des choix quand on est amoureux des livres, comme Théo, vendeur à la librairie Doucet : "C'est toujours un peu un crève-cœur parfois. Il y a toujours des moments où on se retrouve à enlever des livres, des tables qui ne sont pas des mauvais livres. C'est là où je trouve ça devient compliqué."

Des tonnes de cartons qui font les bras des libraires

Pour le 9e art, la rentrée littéraire n'a pas encore commencé. Mais à la librairie mancelle spécialisée dans les bandes dessinées Bulle, on s'y affaire déjà. Jonathan y travaille depuis neuf ans. "On voit certains trous [par terre, N.D.L.R.] dans le magasin parce que justement nous faisons de la place pour préparer toutes les grandes quantités qui vont arriver."

"On fait des pompes, un peu d'exercice, de gym tous les matins", pour ouvrir les multiples cartons à venir, rit le jeune homme. En réserve, Franck s'affaire déjà à caser 47 cartons de bandes dessinées dans les placards. "C'est vrai que parfois c'est un peu limite au niveau du passage pour marcher." Mais il promet : tous les livres finissent toujours par trouver leur place !