Réouverture d'Europa-Park : 10.000 visiteurs par jour maximum, réservation en ligne obligatoire

Les Alsaciens auraient probablement aimé se procurer quelques frissons dans le Silver Star par ce beau soleil, mais il va falloir attendre le 15 juin, quand le passage de la frontière avec l'Allemagne sera de nouveau possible pour tous. Europa-Park rouvre ses portes vendredi 29 mai. Vous pouvez d'ores et déjà anticiper votre future visite, et réserver en ligne un billet daté via ce lien. Afin de respecter les exigence sanitaires, aucune visite spontanée n'est possible. Une manière de pouvoir maîtriser et limiter le nombre de visiteurs à 10.000 personnes par jour maximum.

Port du masque obligatoire dans les attractions

Le parc d'attraction allemand impose le port du masque dans les manèges et les restaurants. Afin de respecter la distanciation sociale, des sièges resteront vides dans certaines attractions. Europa-Park met aussi en place des files d'attente virtuelles : le visiteur réserve une attraction via son smartphone, et s'y rend quand elle lui indique que c'est son tour de se présenter à l'entrée du manège.

En plus du parc d'attraction, les six hôtels d’Europa-Park, le Camp Resort ainsi que le camping seront également ouverts. Le parc aquatique Rulantica reste en revanche fermé jusqu'à nouvel ordre. Avis aux fans de l'attraction Pirates de Batavia, partie en fumée dans un gros incendie il y a tout juste deux ans : elle rouvrira ses portes fin juillet.