Réouverture d'une discothèque mythique en centre-Bretagne, un pari ?

Ce vendredi soir, le début des vacances scolaires coïncide avec la réouverture du "Point de Vue" à Laz. "La plus grande discothèque du Finistère", comme on l'entend sur la piste de danse, peut accueillir 1.800 personnes à la fois.

Après trois ans de fermeture, elle rouvre avec un nouveau patron, Bruno Hurst, qui détient déjà "Le Valentino" à Quéven. La grande salle vibrera au son des musiques actuelles, la petite sera réservée au rétro, rock n'roll, et ambiance 80'- 90'- 2000'.

Dans la grande salle, les amateurs de thés dansants retrouveront leurs cavaliers et cavalières le jeudi et le troisième mardi du mois.

"Un grand pari"

"C'est symbolique parce que c'était la meilleure affaire en capacité et originalité dans le centre Finistère. Il y avait un manque énorme. Je ne souhaite que de la réussite et du bonheur aux nouveaux propriétaires. C'est un grand pari", tempère Pascal Ballarini, représentant dans le Finistère de l'Association française des exploitants de discothèques et de dancings, "parce que dans l'ensemble, les grands établissements au niveau national ont tendance à disparaître".

"Avant le Covid, les gens venaient de St Brieuc, Lorient, Brest, Quimper. Aujourd'hui c'est un sacré challenge, il y a des risques avec le prix de l'essence."

