Réouverture de Bol d'Air à La Bresse : "On a hâte et on a très besoin"

C'est un parapentiste aguerri et il ne se prive pas de la métaphore. "Pour nous, cette ouverture c'est le thermique salvateur qui - on l'espère - va nous permettre de redémarrer et de retrouver des ascendances et de prendre de la hauteur, voilà", sourit Régis Laurent.

Le gérant et fondateur de Bol d'Air à la Bresse, il y a 33 ans, respire un peu mieux : les activités du parc reprennent ce jeudi de l'Ascension. Fantasticable, Bol d'Air Line, le parc accrobranche, le simulateur de vol en parapente, le Bois des Lutins accueillent de nouveau le public, de préférence sur réservation. "D'une part, on a hâte. D'autre part, on a très besoin", souligne Régis Laurent.

Un grand week-end comme celui-là, si on fait la moitié du chiffre d'affaires de ce qu'on aurait fait en temps normal, on va déjà être très satisfaits

"D'ordinaire, en tant qu'activités de plein air, on avait un aléa : la météo", ajoute-t-il. "Maintenant, on a deux autres inconnues : qui va pouvoir venir ? Parce que la règle change souvent. Et qui va avoir envie de venir ? Ça complique un peu le jeu et ça va nous faire forcément moins de personnes sur le site. Mais ça va nous permettre de roder les équipes avec ce nouveau protocole. Et puis venant de rien du tout, on est tellement contents d'avoir un peu quelque chose !" Bol d'Air accueille habituellement 100.000 visiteurs par an.