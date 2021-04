Réouverture de certaines médiathèques à partir du mardi 20 avril à Besançon

Les médiathèques Pierre Bayle et Pierre de Coubertin à Besançon rouvrent en accès libre ce mardi 20 avril 2021. Toutes les bibliothèques seront ouvertes à partir du 26 avril.

A partir de mardi 20 avril 2021 à 14h, les médiathèques Pierre Bayle et Pierre de Coubertin, la bibliothèque d’étude et les archives municipales rouvrent en accès libre au public. Les médiathèques Aimé Césaire, Tilleuls et Nelson Mandela continuent de fonctionner en mode "prêt à emporter".

L’ensemble des bibliothèques de la Ville de Besançon sera ouvert en accès libre à partir du lundi 26 avril 2021. Le bibliobus reprendra ses tournées à la même date.

