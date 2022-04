Réouverture de la Bibliothèque des Cinq-Avenues à Marseille

La bibliothèque des Cinq-Avenues dans le 4e arrondissement de Marseille rouvre enfin ! Ce samedi 2 avril, les Marseillais vont pouvoir à nouveau profiter des 20.000 livres et 8.000 œuvres multimédias qui garnissent les rayons de cette bibliothèque. Fermée par manque de personnel début 2019, elle rouvre après plus de trois ans d'arrêt. Une réouverture qui fait suite à celle de la bibliothèque du Panier en septembre 2021. Les neuf bibliothèques marseillaises sont donc enfin accessibles aux lecteurs.

Une réouverture possible grâce à un plan de recrutement lancé par la ville de Marseille. Cinq nouveaux agents ont été spécialement recrutés pour la bibliothèque des Cinq-Avenues. Jean-Marc Coppola, l'adjoint PCF à la culture de Marseille, en espère plus. Il souhaite embaucher 20 personnes par an, d'ici la fin du mandat. Actuellement, la ville compte 220 agents, dédiés uniquement aux bibliothèques. Il faudrait, selon lui, 100 personnes de plus d'ici 2026. Le but est d'étendre les plages horaires d'ouverture des bibliothèques existantes. L'élu réfléchit aussi à la création d'une dixième bibliothèque dans le quartier de Bougainville.

Un rattrapage nécessaire. Marseille est bonnet d'âne de la lecture publique. Par rapport à la moyenne nationale, la cité phocéenne est largement déficitaire en bibliothèque. Des villes pourtant moins peuplées comme Lyon ou Toulouse, comptent respectivement 15 et 21 bibliothèques.