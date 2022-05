Réouverture de la Butte à Vautorte : le coup de foudre de Géraldine et Bruno sur la piste de danse

Ce samedi soir La Butte reprend vie ! Plus de cinq ans après sa fermeture, les propriétaires, Claude Quellier et sa femme Svetlana, organisent une soirée de retrouvailles dans cette célèbre discothèque du Nord-Mayenne. Dans les années 80-90 tout le département se pressait sur les pistes de danse de cette institution. Là-bas, des histoires d'amour se sont faites, se sont défaites. Géraldine et Bruno, un couple mayennais, se sont connus là-bas. La Butte c'était leur rendez-vous du week-end, un immanquable, leur dose de bonheur.

Ce 3 janvier 1997, tout est fait pour que Géraldine et Bruno se rencontrent. Lui, c'est le disque-jockey. Mais ce soir là, en raison de la neige, peu de danseurs se trémoussent dans la discothèque. "Je tenais d'habitude la salle des années 80 mais elle n'était pas ouverte ce soir là. Donc j'étais présent pour mon plaisir, en tant que danseur et client sur la piste". Arrive alors Géraldine, accompagné d'un ami sur la piste.

"Ce copain a tenu à me présenter Bruno. "Il est ici dans la salle années 80, mais ce soir, il bosse pas car il y a du verglas". Je le vois donc sur la piste, en train de faire le fou. À l'époque, il y avait des pistes tournantes mais je pense qu'elles ont été enlevées aujourd'hui. En tout cas mon futur mari s'amusait bien" raconte Géraldine.

"C'est vrai qu'on était très très danseurs" rebondit Bruno. "On avait le disco, on avait beaucoup de chansons sur lesquelles on pouvait s'amuser. C'était très varié et un petit peu différent d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que la danse, j'ai ça dans la peau" sourit monsieur. Trois ans après, en 2000, les deux tourtereaux se marient. Ils habitent aujourd'hui Montaudin.