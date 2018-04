Grottes d'Arcy, Arcy-sur-Cure, France

Les grottes d'Arcy-sur-Cure rouvrent au public ... Victimes de leur succès ! Du 31 mars au 11 novembre, leur visite est une solution face à la pluie ou aux fortes chaleurs. Une solution prisée, il semblerait : l'an dernier, le site a accueilli 1000 visiteurs de plus qu'en 2016.

En 2017, 39 000 personnes au total sont venues se promener entre stalactites et stalagmites et admirer les nombreuses peintures rupestres cachées sous terre. Cet été, afin de préserver la grotte, le nombre de visiteurs sera limité à 45 par groupe, contre 70 l'été dernier, avec 10 à 15 visites par jour.

200 unités graphiques de la préhistoire

"On ne veut pas reproduire les erreurs du passé", explique Virginie Tiempon, adjointe de gestion et administration de la grotte d'Arcy. Et pour cause : en 1978, 80% des unités graphiques présentes sur la paroi ont été détruites. Alors que personne ne connaissait leur existence, l'administrateur avait décidé de nettoyer la grotte avec une solution diluée à l'acide chlorhydrique. Une coulée rouge s'était répandue, laissant apparaître ces courbes à l'ocre, datant de la préhistoire.

C'est un regret ! Il y a les pro et les anti : on a découvert les peintures grâce au nettoyage, après on peut tout imaginer ... Aujourd'hui on est plutôt dans un système de prévention et de respect de la grotte - Virginie Tiempon, adjointe de gestion et administration de la grotte d'Arcy.

Mains négatives, mammouths de toutes tailles et autres créatures ... Aujourd'hui, plus de 200 unités graphiques sont visibles, mais encore secrètes, nous n'avons pas pu les prendre en photo.

Deux lacs sont présents dans la grotte © Radio France - Sophie Allemand

Le reste des découvertes sera "pour les générations futures"

"C'est bien parce qu'à l'école, on apprend la préhistoire. Je ne pensais pas qu'ils peignaient dans le noir, avec une flamme tremblante", raconte un petit garçon venu avec ses grands-parents.

Les archéologues ont d'ailleurs décidé de ne pas révéler de nouvelles peintures en grattant la calcite. Les technologies avançant, ils abandonnent le système de la "fraise diamantée", utilisé jusqu'ici. "C'est un système abrasif. Aujourd'hui on est dans l'attente de nouvelles technologies moins agressives. Le but est de ne jamais dégrader les peintures encore dissimulées. Ce sera pour les générations futures !", explique Virginie Tiempon.

Réagir avant qu'il ne soit trop tard

Rien qu'au mois d'août dernier, 10 000 visiteurs y sont passés. Si elle n'est pas contrôlée, cette hausse inexpliquée aura des conséquences néfastes sur la préservation du lieu. La présence humaine en trop grand nombre apporte des bactéries et des germes, les visiteurs dégagent des gaz en respirant et les visites augmentent la pollution lumineuse...

Tous les facteurs sont réunis pour abîmer ce trésor sous terrain :

"Nous avons observé que les sites labellisés étaient mieux respectés", explique l'adjointe de gestion et administration de la grotte d'Arcy. C'est pourquoi une demande de classification en tant que monument historique est en cours auprès de la DRAC, Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France-de Dijon. Le but est de faire comprendre au public qu'il s'agit d'un site précieux.

Infos pratiques

Ouvert tous les jours de Pâques au 11 novembre

10h - 12h / 14h - 18h. En été, ouvert non stop de 10h à 18h

Numéro : 03 86 81 90 63 / email : grottes-arcy@orange.fr

Tarifs sur le site des grottes d'Arcy

