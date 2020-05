Réouverture de la pêche dans les Deux-Sèvres : "On attendait ça depuis longtemps"

"On attendait ça depuis longtemps !" Le président de la fédération de pêche des Deux-Sèvres, Jean-Michel Grignon, avait le sourire, jeudi 21 mai : l'activité amateur a enfin repris après deux mois d'arrêt à cause du confinement. "Tout le monde est parti à la pêche !", s'est-il réjoui sur France Bleu Poitou. Un soleil éclatant, des températures estivales et des proies à foison : tout est prêt pour faire le bonheur des pêcheurs. "Il y a beaucoup de poissons actuellement car c'était une saison formidable pour la reproduction des carnassiers."

75% des plans d'eau ouverts

Avec le confinement, les pêcheurs ont été privés de leur loisir, les empêchant ainsi de profiter de l'ouverture de la truite et du brochet. "On a donc décidé de faire un gros coup pour faire une seconde ouverture", se félicite Jean-Michel Grignon, qui explique avoir privilégié toutes les rivières de première et deuxième catégories. Selon lui, "75% des plans d'eau ont rouvert dans les Deux-Sèvres". Seuls deux ou trois grands lacs restent fermés "mais j'ai bon espoir", veut positiver le président de la fédération de pêche des Deux-Sèvres, évoquant notamment les lacs de la Touche-Poupard et du Lambon.

La réouverture de la pêche ne se fait cependant pas sans des conditions sanitaires strictes. "J'ai recommandé aux pêcheurs de se mettre à 10 mètres les uns des autres, d'éviter les regroupements et de respecter les gestes barrière", détaille le président de la fédération de pêche des Deux-Sèvres. De plus, il n'y a pas eu de déversement de truites dans les plans d'eau "pour éviter qu'il y ait des regroupements". Et pas question de penser que ces règles pourraient être oubliées : "Il va y avoir des contrôles", prévient Jean-Michel Grignon.